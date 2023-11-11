NBA／拓荒者傷病麻煩不斷 中鋒威廉斯宣告提前報銷

根據消息，休賽季被交易到拓荒者的中鋒威廉斯（Robert Williams III）將會接受右膝手術，賽季提前宣告報銷。

現年26歲、過去傷病史不斷的威廉斯是在日前面對灰熊的比賽中傷到膝蓋骨和韌帶部分，預計要在下周接受手術治療，要完全恢復必須等到2024-25年賽季了。

威廉斯是在2018年以首輪第27順位加入塞爾蒂克，但生涯屢屢受到傷勢侵襲，導致其出賽場數有限。2021-22年賽季是他打最多比賽的一年，總共出賽61場，平均得到10分9.6籃板2.2阻攻，幫助綠衫軍一路殺到總冠軍賽。今年夏天在一筆牽涉哈勒戴（Jrue Holiday）的交易案中，威廉斯作為籌碼被送到波特蘭。

本季面臨重建的拓荒者再度陷入過去的傷病魔咒，先是得分主力西蒙斯（Anfernee Simons）因拇指韌帶撕裂，將休兵4到6週，中鋒威廉斯報銷，就連探花新秀韓德森（Scoot Henderson）也因右腳踝傷勢持續缺賽，至少還要兩週時間。

受到這些傷兵影響，拓荒者開季3勝5敗，排名西區第13。