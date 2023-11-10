聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞安比德唐西奇2K能力值提升 兩大新星也飆衝
新賽季開打至今，各隊還沒打到10場比賽，《NBA 2K》已經公佈了一些球員的能力調整值，其中表現強勢的柯瑞（Stephen Curry）和安比德（Joel Embiid）分別都上調到97，唐西奇（Luka Doncic）也升至96。
柯瑞開季平均攻下30分4.8籃板4.2助攻，每場比賽至少砍進4記三分球，命中率達到「180俱樂部」，狀態十分優異；至於尋求年度MVP連霸的安比德，場均來到31.7分10.9籃板5.9助攻2.3阻攻，高居得分王寶座，76人更打出6勝1敗的成績，僅次於金塊。兩人都從原本的能力值96分往上提升。
得分排行榜直追安比德的唐西奇，場均得到31.5分9.3籃板8.8助攻，表現相當全面，能力值則是從95提升到96，有機會挑戰年度MVP；而目前第一名的仍是金塊超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），達到98。
另外值得注意的是溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、新狼王愛德華（Anthony Edwards）和騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell），後者能力提升到93，暫居助攻王的哈利伯頓和愛德華更是連跳兩級達到90。
備受矚目的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），從84提升到86，雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）更從77暴衝到83；化身得分機器的籃網小將湯瑪斯（Cam Thomas），也是從76來到82。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言