NBA／柯瑞安比德唐西奇2K能力值提升 兩大新星也飆衝

新賽季開打至今，各隊還沒打到10場比賽，《NBA 2K》已經公佈了一些球員的能力調整值，其中表現強勢的柯瑞（Stephen Curry）和安比德（Joel Embiid）分別都上調到97，唐西奇（Luka Doncic）也升至96。

柯瑞開季平均攻下30分4.8籃板4.2助攻，每場比賽至少砍進4記三分球，命中率達到「180俱樂部」，狀態十分優異；至於尋求年度MVP連霸的安比德，場均來到31.7分10.9籃板5.9助攻2.3阻攻，高居得分王寶座，76人更打出6勝1敗的成績，僅次於金塊。兩人都從原本的能力值96分往上提升。

得分排行榜直追安比德的唐西奇，場均得到31.5分9.3籃板8.8助攻，表現相當全面，能力值則是從95提升到96，有機會挑戰年度MVP；而目前第一名的仍是金塊超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），達到98。

另外值得注意的是溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、新狼王愛德華（Anthony Edwards）和騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell），後者能力提升到93，暫居助攻王的哈利伯頓和愛德華更是連跳兩級達到90。

備受矚目的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），從84提升到86，雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）更從77暴衝到83；化身得分機器的籃網小將湯瑪斯（Cam Thomas），也是從76來到82。