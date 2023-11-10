NBA／普拉里掛傷快艇長人短缺 傳有意爭取德國金牌內線
先前在對尼克比賽中受傷退場的普拉里（Mason Plumlee），經過核磁共振檢查，確認是左膝內側副韌帶扭傷，預計要缺席2個月之久，這也讓快艇禁區輪替陣容面臨捉襟見肘的窘境。
歷經哈登交易案後，快艇一口氣送出多位側翼鋒線，減少了能夠支援禁區的人手，陣中正統內線僅剩下祖巴茲（Ivica Zubac）一人。
有媒體傳出，快艇有意爭取溜馬替補中鋒泰斯（Daniel Theis），不過他今年賽季直到今天面對公鹿才正式上場，而溜馬是否會透過交易把他送走也是未知數，只能說雙方仍保有討論空間。
泰斯今年夏天隨德國出征世界盃男籃，並且有出色表現，幫助球隊勇奪隊史首面金牌。
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