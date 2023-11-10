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NBA／高海拔影響照砍41分 楊恩：第三節時不得不休息

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA海外賽今天在墨西哥登場，老鷹隊靠著楊恩（Trae Young）單場猛轟41分，追平唐西奇（Luka Doncic）所創下的墨西哥賽最高得分紀錄，以及墨瑞（Dejounte Murray）的關鍵三分球，以2分差距氣走魔術隊，而賽後楊恩也坦言追平紀錄加上贏球，確實讓他感覺相當不錯。

NBA在今天僅舉行兩場比賽，率先登場的公鹿與溜馬之戰，公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在猛攻54分球隊卻輸球下成為悲情英雄，至於老鷹楊恩今天也在與魔術之戰火力全開，但球隊同樣一路落後給魔術，讓他一度可能成為今天的第二位悲情英雄。

不過今天楊恩在第四節也獲得隊友支援，在他於比賽最後一分鐘投進罰球幫助球隊扳平後，儘管魔術F.華格納（Franz Wagner）再度進球超前比數，但倒數31秒楊恩送出關鍵助攻給墨瑞投進致勝三分球，幫助老鷹最終以2分差距取勝，也讓楊恩的單場41分不至於有悲慘結局。

對於追平唐西奇的墨西哥賽得分紀錄又幫助球隊取勝，楊恩賽後說：「我很喜歡今天整個球場的能量，在這裡打球很有趣，我知道聯盟正打算擴大聯賽規模，並拓展到更多城市，我的意思是我很願意在這裡打球，這是個令人難以置信的球場。」

不過楊恩也強調，墨西哥城的高海拔確實是球員必須要適應的一個問題，「你絕對能夠感受到這邊的高海拔，他確實影響了所有人，第三節的某個時刻我不得不走下場，因為我真的被海拔高度給影響到，需要休息一下。」

而今天這場墨西哥賽也是NBA自1992年首度進入墨西哥舉辦比賽以來的第32場，是聯盟舉辦最多海外賽的城市，也因此被認為是未來擴張版圖時的一個據點，總裁席佛說：「我沒有具體的時間表，但我的工作就是幫助這個聯盟持續拓展，這是個可以深思熟慮的問題。我們肯定會再回來這邊，明年可以肯定至少會有一場，甚至是兩場比賽在這。」

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