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NBA／難逃「玻璃屬性」標籤 赫洛右腳踝扭傷至少休2星期

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛不慎扭傷腳踝，又要缺席一段時間。 路透社
赫洛不慎扭傷腳踝，又要缺席一段時間。 路透社

熱火得分好手赫洛（Tyler Herro）在面對灰熊比賽中不慎扭傷右腳踝，被迫提前退場。事後經過診斷確認為2級扭傷，直接進入傷兵名單。報導指出，赫洛未來10天將會穿上保護靴，並且要在兩週之後重新進行評估。

赫洛是在突波出手時落地不慎踩在傑克森（Jaren Jackson Jr.）的腳上，導致他扭傷倒地，表情十分痛苦，最終是靠著一隻腳支撐才回到休息室。

「就是不走運，我完成一次拋投，那是我每場比賽都會做的事情，很不幸就落在了他的腳上。」「這真的很不幸，但我會繼續努力。之前我也克服過這樣的傷病問題，我要做的就是繼續前進。」

《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）認為，考量到原本可能出現更糟的情況，赫洛這樣的缺席時間已經稱得上是好消息了。赫洛本季平均可以攻下22.9分5籃板4.6助攻。

自從加入熱火之後，赫洛一直難以擺脫「玻璃屬性」的標籤，生涯還沒有一個賽季出賽數超過70場，即使他的表現逐年提升，屢屢被傷病折磨的問題恐怕也會讓球團很頭痛。

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