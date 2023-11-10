NBA／54分或是5分都沒差 安戴托昆波：重點是學到東西

公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在與溜馬隊之戰，單場以25投19中超高命中率拿下54分，距離生涯單場得分紀錄也僅有1分差距，不過最終公鹿仍是以2分差距吞敗，賽後安戴托昆波也直言，不在意自己到底拿了幾分，今天這場比賽確實讓他學到很多。

公鹿本季在引進明星後衛里拉德（Damian Lillard）後，與安戴托昆波產生不錯的化學效應，讓他們在開季前7場比賽就拿下5勝，不過今天在里拉德缺陣的情況下作客溜馬主場，安戴托昆波儘管展現一哥身價豪取54分，但卻在關鍵時刻發生兩次致命失誤，讓溜馬帶走勝利。

而安戴托昆波也成為史上第5位單場已超過7成5命中率拿下至少50分，但最終卻輸球的球員，前一位寫下如此悲情紀錄的已經是1995年的76人隊巴洛斯（Dana Barros），再前一位則是1988年的公牛隊喬丹（Michael Jordan）。

對於好表現未能幫助球隊取勝，安戴托昆波賽後也透過個人社群抒發心情，並寫道，「不管是54分、45分還是5分都不重要，重點是我們可以從今天的比賽中學到好的東西，並在未來持續變好。」