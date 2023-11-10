快訊

蚊蟲多還有灰塵！他質疑「陽台重要嗎」 過來人曝優點：大加分

楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱…父母恐也遇害 夫已被捕

NBA／54分或是5分都沒差 安戴托昆波：重點是學到東西

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
安戴托昆波狂砍54分卻無緣率隊取勝。 美聯社
安戴托昆波狂砍54分卻無緣率隊取勝。 美聯社

公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在與溜馬隊之戰，單場以25投19中超高命中率拿下54分，距離生涯單場得分紀錄也僅有1分差距，不過最終公鹿仍是以2分差距吞敗，賽後安戴托昆波也直言，不在意自己到底拿了幾分，今天這場比賽確實讓他學到很多。

公鹿本季在引進明星後衛里拉德（Damian Lillard）後，與安戴托昆波產生不錯的化學效應，讓他們在開季前7場比賽就拿下5勝，不過今天在里拉德缺陣的情況下作客溜馬主場，安戴托昆波儘管展現一哥身價豪取54分，但卻在關鍵時刻發生兩次致命失誤，讓溜馬帶走勝利。

而安戴托昆波也成為史上第5位單場已超過7成5命中率拿下至少50分，但最終卻輸球的球員，前一位寫下如此悲情紀錄的已經是1995年的76人隊巴洛斯（Dana Barros），再前一位則是1988年的公牛隊喬丹（Michael Jordan）。

對於好表現未能幫助球隊取勝，安戴托昆波賽後也透過個人社群抒發心情，並寫道，「不管是54分、45分還是5分都不重要，重點是我們可以從今天的比賽中學到好的東西，並在未來持續變好。」

延伸閱讀

NBA／最後5分鐘封鎖字母哥奏效 哈利伯頓：他真的很難防

NBA／讓字母哥紀錄之夜吞敗 溜馬教頭：他本來會拿60分

NBA／安戴托昆波砍54分生涯次高 紀錄之夜無奈客場飲恨

NBA／字母哥嘲諷對手被驅逐 里拉德末節18分率公鹿險勝活塞

相關新聞

NBA／安戴托昆波砍54分生涯次高 紀錄之夜無奈客場飲恨

在里拉德（Damian Lillard）小腿傷勢被迫缺席的情況下，前一晚被驅逐出場的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在「背靠背」情況下，雖然全場25投19中包含18罰16中，狂

NBA／讓字母哥紀錄之夜吞敗 溜馬教頭：他本來會拿60分

公鹿今天在明星後衛里拉德（Damian Lillard）缺陣的情況下作客溜馬主場，儘管球隊一哥安戴托昆波（Giannis...

NBA／54分或是5分都沒差 安戴托昆波：重點是學到東西

公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天在與溜馬隊之戰，單場以25投19中超高命中率拿下5...

NBA／墨西哥賽登場！楊恩狂砍41分 墨瑞致勝三分球逆轉魔術

亞特蘭大老鷹隊和奧蘭多魔術隊在墨西哥舉行NBA海外例行賽，楊恩（Trae Young）全場轟下賽季新高41分，並且在剩下31.2秒突破傳球讓底線的墨瑞（Dejounte Murray）轟進逆轉戰局的致

NBA／最後5分鐘封鎖字母哥奏效 哈利伯頓：他真的很難防

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖攻下NBA本季單場新高的54分，只可惜他在最後關頭發生2次致命失誤，終場公鹿以124比126遭印第安納溜馬逆轉，終止最近的3連勝。

NBA／籃網得分王腳踝扭傷至少休兩週 開季瘋狂飆分屢創紀錄

籃網開季以來打出5成勝率暫居東區第7，不過此時卻傳出壞消息。陣中頭號得分手湯瑪斯（Cam Thomas）因左腳踝扭傷，至少將會缺席2星期的時間。 湯瑪斯是在先前面對快艇的比賽中，在突破時不慎踩到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。