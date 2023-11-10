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NBA／最後5分鐘封鎖字母哥奏效 哈利伯頓：他真的很難防

中央社／ 台北10日電
哈利伯頓(右)雖然數據表現不如安戴托昆波，但他最終卻是帶領溜馬逆轉奪勝。 路透社
哈利伯頓(右)雖然數據表現不如安戴托昆波，但他最終卻是帶領溜馬逆轉奪勝。 路透社

密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖攻下NBA本季單場新高的54分，只可惜他在最後關頭發生2次致命失誤，終場公鹿以124比126遭印第安納溜馬逆轉，終止最近的3連勝。

本季加盟公鹿的「0秒射手」里拉德（ Damian Lillard），今天因小腿肌肉酸痛缺席，全隊的攻擊重心全放在安戴托昆波身上，首節公鹿最多領先18分。

安戴托昆波上半場攻下27分，其中光在第2節就拿下18分，幫助公鹿半場結束以66比60領先。

終場前5分鐘公鹿還以107比98領先，隨後戰局風雲變色，溜馬拉出一波18比4的攻勢，反倒在終場前2秒取得126比121逆轉戰局，並奠定勝基。

溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場攻下29分、10助攻，包括在終場前1分29秒投進關鍵超前三分球，加上安戴托昆波隨後發生1次傳球失誤、1次進攻時掉球，徹底澆熄公鹿的反攻氣焰。

安戴托昆波全場25投19中、攻下54分，距公鹿隊史單場最高得分僅有3分之差。公鹿隊史單場最高得分，是由瑞德（Michael Redd）在2006年11月11日對猷他爵士所締造的57分。

公鹿全場雖轟下124分，但三分線外27投僅9中，二當家米道頓（Khris Middleton）只拿下19分；反觀溜馬除了哈利伯頓攻下全隊最高的29分外，後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）也挹注26分，且團隊三分球累計48投20中。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後接受ESPN訪問時說道：「我們面對了一名異常火熱且狀態超好的球員，幸好全隊處理得很好，在防守時製造了一些他的混亂，很幸運能拿到這場勝利。」

「在艱難的環境下接受戰鬥考驗，是在這個聯盟裡球隊能取得真正成長的唯一途徑。今晚比賽局勢很艱難，我們的球員做得非常出色。」

安戴托昆波在第四節遭受到溜馬的包夾防守，最後5分鐘一分未得，也是公鹿無緣維持兩位數領先優勢的關鍵。

哈利伯頓說：「我們末節的防守表現非常好。字母哥真的非常難防，他對任何人來說都是一大難題。整場比賽他18次罰球只丟了2個，這對每個人都是挑戰，但所幸我們找到了解決方案。」

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