NBA／讓字母哥紀錄之夜吞敗 溜馬教頭：他本來會拿60分

公鹿今天在明星後衛里拉德（Damian Lillard）缺陣的情況下作客溜馬主場，儘管球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）奮力拿下本賽季新高的54分，但公鹿仍是以2分差距吞敗，也讓安戴托昆波成為史上第5位單場以超過7成5命中率拿下50分但卻輸球的球員。

在里拉德因為小腿酸痛缺陣的情況下，公鹿今天與溜馬之戰在安戴托昆波攻下生涯次高的54分下與對手一路拉鋸，不過比賽最後階段溜馬靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的三分球逆轉戰局後，安戴托昆波卻受制於溜馬防守連續發生兩次致命失誤，看著溜馬以2分差距帶走勝利，紀錄之夜以吞敗收場。

談到讓安戴托昆波攻下54分，但最終球隊仍靠著兩次關鍵防守製造安戴托昆波失誤順利帶走勝利，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「我們必須面對一位非常火熱且狀態出色的球員，但我們執行得很好，並且在防守端製造了一些混亂，你總是要冒一點風險，否則他原本可能拿下60分，能夠取勝其實很幸運。」

安戴托昆波前三節19投15中包含17罰16中豪取46分，末節他6投4中只獲得1次罰球機會，比賽最後5分鐘更是一分未得。