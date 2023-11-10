NBA／籃網得分王腳踝扭傷至少休兩週 開季瘋狂飆分屢創紀錄

籃網開季以來打出5成勝率暫居東區第7，不過此時卻傳出壞消息。陣中頭號得分手湯瑪斯（Cam Thomas）因左腳踝扭傷，至少將會缺席2星期的時間。

湯瑪斯是在先前面對快艇的比賽中，在突破時不慎踩到塔克的腳導致腳踝扭傷，隨後他就退出了比賽。後經核磁共振檢查後顯示，湯瑪斯需要休息至少2星期時間。

本季終於穩定成為先發的湯瑪斯，爆發出驚人得分能量，開季至今場均可以攻下26.9分，高居聯盟得分榜第10名；他在開季前三戰都攻下至少30分，寫下聯盟第2年輕紀錄，僅次於「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

此外，湯瑪斯生涯前10次先發場均可以攻下29.1分，甚至是超越喬丹（Michael Jordan）的27.3分，寫下聯盟自1970-71年以來的最佳紀錄。

報導指出，湯瑪斯將在兩週之後重新評估傷勢。