NBA／籃網得分王腳踝扭傷至少休兩週 開季瘋狂飆分屢創紀錄

籃網開季以來打出5成勝率暫居東區第7,不過此時卻傳出壞消息。陣中頭號得分手湯瑪斯(Cam Thomas)因左腳踝扭傷,至少將會缺席2星期的時間。

湯瑪斯是在先前面對快艇的比賽中,在突破時不慎踩到塔克的腳導致腳踝扭傷,隨後他就退出了比賽。後經核磁共振檢查後顯示,湯瑪斯需要休息至少2星期時間。

本季終於穩定成為先發的湯瑪斯,爆發出驚人得分能量,開季至今場均可以攻下26.9分,高居聯盟得分榜第10名;他在開季前三戰都攻下至少30分,寫下聯盟第2年輕紀錄,僅次於「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)。

此外,湯瑪斯生涯前10次先發場均可以攻下29.1分,甚至是超越喬丹(Michael Jordan)的27.3分,寫下聯盟自1970-71年以來的最佳紀錄。

報導指出,湯瑪斯將在兩週之後重新評估傷勢。

Cam Thomas was a scoring machine in the #BrooklynNets

win in Charlotte!

🔥 33 PTS

🔥 10/17 FG

