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NBA／安戴托昆波砍54分生涯次高 紀錄之夜無奈客場飲恨

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
生涯第7次破50分，安戴托昆波卻是以敗仗收場。 路透社
生涯第7次破50分，安戴托昆波卻是以敗仗收場。 路透社

在里拉德（Damian Lillard）小腿傷勢被迫缺席的情況下，前一晚被驅逐出場的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在「背靠背」情況下，雖然全場25投19中包含18罰16中，狂砍54分12籃板3助攻，但最後時刻單打出現失誤，米道頓（Khris Middleton）關鍵外線出手也沒能命中，公鹿在客場以124比126飲恨，苦吞一場紀錄里程「悲」。

這是安戴托昆波生涯第7次單場突破50分，也追平個人次高54分紀錄，值得一提的是，他在這7場破50分比賽的籃板均超過雙位數。

統計顯示，包含季後賽在內，安戴托昆波已經累積8次至少拿到50分10籃板，自1976年以來，這項數據也追平了喬丹（Michael Jordan）的紀錄。

除了第一次破50分球隊輸球外，安戴托昆波接下來5場「50分之夜」都取得勝利，最高是上季面對巫師所創下的55分，距離隊史紀錄僅差2分。安戴托昆波也無緣延續這波個人的50分連勝氣勢。

面對安戴托昆波的大爆發，溜馬展現團隊戰力，陣中6人得分超過雙位數，更有3人超過20分。哈利伯頓（Tyrese Haliburton）轟下29分10助攻6籃板，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）26分11籃板，透納（Myles Turner）21分6籃板4助攻。

溜馬三分球48投20中，狠狠撕裂了公鹿的防線，反觀公鹿僅投進9顆三分球，兩者之間呈巨大分野。

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