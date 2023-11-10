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NBA／約柯奇帶頭拚 金塊險勝勇士

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
約柯奇攻下35分、14籃板、12助攻，本季第3次、生涯第108場例行賽「大三元」獨居史上第四，率金塊下半場逆轉鵜鶘。 路透
約柯奇攻下35分、14籃板、12助攻，本季第3次、生涯第108場例行賽「大三元」獨居史上第四，率金塊下半場逆轉鵜鶘。 路透

儘管昨天賽前傳出主力後衛穆雷將因右腿筋拉傷缺席11月的剩餘賽事，但衛冕軍金塊隊與勇士隊之戰仍展現堅強團隊戰力，不僅約柯奇維持開季的高檔演出再度拿下35分、13籃板，頂替穆雷先發的傑克森也有20分、6助攻進帳，幫助金塊以108：105險勝，收下4連勝。

在上季奪下隊史首冠後，金塊儘管在陣容上沒有做太多補強，但開季後仍是在約柯奇領軍下打出好表現，前8場比賽僅吞下1敗，不過後衛穆雷卻在日前與公牛隊的比賽中拉傷右腿筋，預計將缺席3至4周賽事，總教練馬龍說：「這確實比我們預期的還久，但你必須以大局為重，確保他在歸隊前已經完全康復。」

儘管少了陣中的「二把手」，但金塊昨天迎戰來訪的勇士依舊打出精采一戰，在成功封鎖勇士外線火力的情況下，約柯奇也在第四節最後一分鐘助攻給傑克森完成決定勝負的上籃，最終金塊就以3分差距擊敗勇士，以8勝1敗繼續穩居戰績龍頭。

賽後約柯奇在本賽季已累積拿下262分、116籃板、72助攻，三項總和數據都排在聯盟前3名，談到球隊與自己的開季火熱表現，「我認為我們都用正確的方式在打球，我們有一群很棒的球員，這就是我們贏得比賽的原因。」

至於昨天多次接獲約柯奇助攻的傑克森也直言，只要是跟約柯奇一同在場上，似乎就能夠知道該做些什麼事情。

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