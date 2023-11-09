NBA／太陽比爾解釋缺陣多場原因 艾倫、諾基奇繳轉隊代表作

太陽球星比爾（Bradley Beal）今天復出只打24分鐘，太陽最終以116：115險勝公牛，針對外界質疑缺陣這麼多場，比爾表示：「我第一次遇到背傷，不想太急躁。」

比爾今天上場時間受限制，延長賽只能在板凳席當啦啦隊，他受訪時說：「我知道我不該打30分鐘，要保持冷靜。」他也解釋缺席多場的原因，「背傷讓我很沮喪，恢復過程很困難，我以前背部沒受傷過，所以不知道如何處理，我不想太急躁，讓傷勢更嚴重。」

比爾今天手感不理想，但隊友艾倫（Grayson Allen）投進生涯新高的8顆三分球，貢獻26分，他大讚比爾，「他創造很多機會，為場上其他球員創造很多空間。」球星杜蘭特（Kevin Durant）也提到，「比爾的切入是很有威脅，所以盡可能讓他單打，擊敗他的防守者，這對我們來說是好事。」

太陽透過艾頓（Deandre Ayton）交易案得到艾倫和諾基奇（Jusuf Nurkic），後者在進攻端表現不佳，受到球迷質疑，他今天繳出20分16籃板8助攻，致勝上籃成功，一掃前幾戰陰霾。諾基奇賽後表示，「我厭倦在某些地方犯錯，例如失誤。關鍵時刻讓我去進球，結果很棒。」