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NBA／詹皇稱不去熱火仍會統治聯盟 亞瑞納斯力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(中)。 美聯社
詹姆斯(中)。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）2010年宣布加盟熱火隊震驚全球，他效力熱火4年期間，奪下2座總冠軍、2次冠軍賽MVP，他最近受訪時提到，「不管是否在邁阿密，都會保持高水準。」

詹姆斯近日接受邁阿密媒體訪問，被問到「熱火文化」如何影響他的生涯，詹姆斯表示，「不管我是否來到這，我都會保持這個水準。別誤會，我在這裡的4年非常驚人，我喜歡這裡的一切，愛這支球隊，它是世界上最好的球隊。」

「但不管我在哪，我都會繼續成為自己，我知道我為了偉大付出多少，不過我在這裡學到的東西是最好的，這是絕對的」詹姆斯說。

這言論立刻引發熱議，詹姆斯也在個人社群補充說明：「我是天選之子，不會有任何事情改變，也許戒指會少一點，但我仍然會從生涯開始，統治到生涯結束。」

部分球迷不同意詹姆斯的說法，他們認為沒有熱火文化，詹姆斯無法達成2連冠。前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）則力挺詹姆斯，「熱火在詹姆斯去之前經常一輪遊，他加盟熱火後一直帶隊打進總冠軍賽。詹姆斯走後，熱火文化的核心韋德（Dwyane Wade）和波許（Chris Bosh）都還在，但那年連季後賽都沒進。」

LeBron James 熱火

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