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NBA／連2戰低迷馬刺慘輸尼克21分 溫班亞瑪：還在學習

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺天才狀元溫班亞瑪(中)。 路透
馬刺天才狀元溫班亞瑪(中)。 路透

馬刺今天客場挑戰尼克隊，最終以105：126輸球，吞下近期的3連敗，天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）仍持續低潮，全場14投4中，只得到14分9籃板，他賽後坦言還在學習。

這是溫班亞瑪生涯首度造訪麥迪遜花園廣場，他賽前獲得很多歡呼，但隨著比賽進行，開始有紐約球迷高喊：「被高估了！」溫班亞瑪賽後受訪時表示：「我們還在學習，任何球隊都會經歷連敗，作為一支年輕球隊，重要的是如何反彈。」

「我認為我們一直保持能量，我們在防守端有巨大潛力，就像之前對太陽比賽那樣，我們有出色的防守陣型，要團結一心」溫班亞瑪說。

馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也強調馬刺是聯盟最年輕的球隊，「贏球會學到東西，輸球也會。我們會看錄像，幫球隊和球員找出錯誤，我們贏球也會做同樣的事。」

馬刺 Victor Wembanyama

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