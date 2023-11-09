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NBA／湖人遇傷兵潮吞3連敗 詹姆斯：無法取得進攻節奏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人受困傷兵潮苦吞3連敗，讓詹姆斯也無奈。 路透
湖人受困傷兵潮苦吞3連敗，讓詹姆斯也無奈。 路透

湖人今天在明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）缺陣的情況下作客火箭主場，不過在上半場打完就21分落後的情況下，最終也以34分差距吞下3連敗，賽後拿下18分6籃板的詹姆斯也表示，在球隊陣容不完整的情況下，就無法建立凝聚力。

湖人在上一場傷了明星前鋒戴維斯後，今天與火箭之戰在攻守兩端也打得相當掙扎，在首節打完就已經落後火箭達到13分，而上半場火箭就已經拿下66分，取得21分領先，在大幅落後的情況下，湖人下半場也讓詹姆斯減輕負擔，本場比賽最終僅出賽27分鐘拿下18分，雙雙創下本季新低。

對於球隊在接二連三遭遇傷兵問題的情況下苦吞3連敗，詹姆斯賽後也說：「當我們無法以完整陣容出賽的情況下，就無法凝聚力，因為傷兵導致我們人手短缺，在比賽初期我們也無法讓球有很好的流動，導致無法取得進攻節奏。」

至於火箭今天則是以格林（Jalen Green）攻下28分7籃板表現最佳，范弗利特（Fred VanVleet）則是有9分10助攻演出，談到火箭隊的表現，詹姆斯說：「今天他們表現出色，並對我們的擋拆進行大量換防，讓我們的進攻陷入停滯，反觀他們的投射表現非常好，尤其范弗利特扮演了蛇頭，今晚他的擋拆打得非常高效。」

而今天傷癒歸隊的湖人前鋒八村壘今天則是拿下全隊最高的24分，賽後他也直言近期的傷病不斷確實讓比賽變得很艱難，但不管誰在陣中，都必須要保持專注，「傷病不能是藉口，因為每隊都在應對這個問題，作為一支球隊，我們必須有更好的凝聚力。」

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