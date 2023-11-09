NBA／新人王之爭 新秀開季嶄露頭角

NBA賽季熱血開打，本梯新秀誰最搶眼？馬刺隊的狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與雷霆去年榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）肯定名列前茅，這兩位超過7呎長人迅速在攻守端都繳出成熟表現，是新人王的有力競爭者，但外媒9日也點出值得注意的另外2名新兵，首先是活塞側翼湯普森（Ausar Thompson），他反而是本梯菜鳥的籃板王，獨行俠的萊夫利（Dereck Lively II）扮演稱職角色，穩紮穩打幫球隊打下6勝1負超乎預期佳績。

兩大長人菜鳥

NBA開季以來，不少焦點聚集在新秀之爭身上，主因就是兩大7呎長人溫班亞瑪與霍姆葛倫的發揮，本屆狀元郎萬班亞馬早在選秀前就背負盛名，加入重建的馬刺隊後，被預期能無壓力展現出他的球技，而他確實對得起聯盟的鎂光燈，場均繳出近20分、超過8籃板的好成績，更在擊敗強權太陽的球賽震驚四座，單場轟下38分、10籃板，率領重建中的馬刺以超過10分差擊退去年西區老四的太陽。

名義上是2022梯（去年選秀榜眼），但因為賽季前的傷病整季報銷的雷霆好手霍姆葛倫，本季仍保有競爭新人王的資格（實際是NBA首年），他本季狀況十分穩定，攻守兩端都展現老練球風，場均17分、8籃板，更驚人的是破5成的三分球命中率，這位臂展長達7呎7寸的大前鋒逐步與雷霆一起成長，他不像溫班亞瑪能自由開火，但成熟串聯球隊體系的能力，對競爭獎項亦有加分。

雷霆7呎長人霍姆葛倫走出賽季報銷陰霾，本季表現很出色。（photo from Oklahoma City Thunder Official Facebook）

黑馬菜鳥出頭天！

除了上述兩大長人，外媒也點出還有其他意外的競爭者，根據《Fansided專欄》指出，活塞隊的湯普森（湯普森雙胞胎兄弟之一）目前才是防守數字最漂亮的菜鳥，這位僅201公分的側翼好手擁有強大的運動能力，場均能貢獻1.9個火鍋與1.5次抄截，甚至是「這屆新生的籃板王」（場均9籃板）。但湯普森較大問題還是進攻不力，罰球線與外線發揮都很糟。

最讓人意外竄出頭的菜鳥：獨行俠菜鳥中鋒萊夫利。（photo from Dallas Mavericks Official Facebook）

而獨行俠的萊夫利絕對是最出人意表的菜鳥，他在杜克大學時數據不出色，也是上述幾人裡選秀輪次最低者（第12順位），但那也只是大學時期。本季獨行俠打出6勝1敗的佳績，萊夫利的功勞並不小，本季幾乎都先發出賽，繳出場均9分、7.7籃板、破7成的命中率，堪稱超強輔助。

通常菜鳥中鋒到了NBA都相對艱辛，但萊夫利極高的球商與學習能力表露無遺，在禁區戰力薄弱的獨行俠陣中，萊夫利迅速獲得主帥基德的信任，防守端兢兢業業完成戰術要求，雖無出色進攻手段，但靠著優異的身體素質與運動能力，萊夫利總是能與球隊核心東契奇連線成功，他是目前NBA最讓人意外的菜鳥。

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