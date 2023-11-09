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NBA／比爾太陽首秀只得13分 諾基奇OT致勝球氣走公牛

聯合新聞網／ 綜合報導
諾基奇(左)致勝上籃幫助太陽贏球。 法新社
諾基奇(左)致勝上籃幫助太陽贏球。 法新社

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今天終於迎來賽季首秀，不過太陽仍打得掙扎，與公牛隊殺進延長賽，才靠著諾基奇（Jusuf Nurkic）致勝上籃，以116：115氣走公牛。

太陽開場就打出22：4攻勢，比爾貢獻2顆三分球，不過公牛替補陣容將分差追近，半場打完更戰成57：57平手。太陽第三節取得4分領先，末節雙方形成打鐵戰，公牛靠著德羅展（DeMar DeRozan）強行單打成功，拖進延長賽。

末結尾聲加上延長賽，太陽7分多鐘沒進過球，只靠罰球取分。公牛則靠著佛西維奇（Nikola Vucevic）和卡魯索（Alex Caruso）的三分球取得4分領先，此時太陽中鋒諾基奇挺身而出，強攻籃下靠罰球先得2分，再助攻底角射手貝茲‧裘普（Keita Bates-Diop）三分命中，最後7秒持球切入強取2分，幫助太陽以116：115領先。

公牛最後一擊交給德羅展，中距離未命中，太陽收下辛苦的一勝。諾基奇全場攻下20分16籃板8助攻，杜蘭特（Kevin Durant）25分8籃板9助攻，艾倫（Grayson Allen）貢獻26分，比爾12投3中，只得到13分。

公牛方面，佛西維奇攻下26分6籃板，拉文（Zach LaVine）22分8籃板8助攻，德羅展20投僅6中，得到22分7助攻。

太陽 公牛 Bradley Beal Jusuf Nurkic

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