NBA／AD缺陣湖人慘輸火箭34分 詹姆斯上場27分鐘賽季新低

湖人當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）今天因傷缺陣，火箭開局就打出8：0攻勢。湖人本場比賽毫無反擊之力，一路被火箭輾壓，終場以128：94吞下慘敗，火箭則收下近期的4連勝。

湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）傷癒復出，上半場攻進15分，但火箭在格林（Jalen Green）18分領軍下，半場取得21分領先。第三節火箭將分差擴大到28分，末節淪為垃圾時間，湖人3位雙向球員都獲得上場機會，火箭則讓「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）登場，滿足球迷期待。

格林全場15投11中，包含5顆三分球，砍進28分7籃板。中鋒森根（Alperen Sengun）攻下19分7籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）只得到5分4籃板。

湖人方面，詹姆斯（LeBron James）上場27分鐘創賽季新低，得到18分6籃板，八村壘砍下24分8籃板，羅素（D'Angelo Russell）進帳22分。