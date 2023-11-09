NBA／快艇連兩戰得分不到100分 哈登加盟後苦吞2連敗

在代表快艇出賽的首場比賽球隊就吞下敗仗後，「大鬍子」哈登（James Harden）在今天與前東家籃網之戰繼續先發上陣，儘管他繳出12分8籃板5助攻的全能成績單，但快艇今天在防守端被籃網砍進14顆三分球下，最終仍是以93：100吞下3連敗。

快艇在日前交易來哈登後，與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成4巨頭連線，不過在前一場與尼克之戰的首度合作中，哈登儘管就攻下17分並送出6助攻，但仍是以14分差距不敵尼克。

而今天與籃網之戰哈登依舊與三巨頭一同站上先發，並在首節打完取得8分領先優勢，不過接下來三節快艇在防守端出現不少漏洞，第二節先是被籃網猛轟33分，下半場更是連續兩節失分都在25分以上，儘管第四節初喬治命中一記中距離跳投後，快艇一度追到2分差距，但接下來卻出現進攻斷電的狀況，讓籃網再度將領先優勢擴大到雙位數，最終也以7分差距收下勝利。

快艇今天先發五虎得分都來到雙位數，其中以喬治拿下24分7籃板表現最佳，而上半場手感冰冷的雷納德則是有17分演出，衛斯特布魯克13分7助攻6籃板，哈登則是12分8籃板5助攻，不過籃網在今年開季前5場比賽每場比賽得分都在115分以上，但哈登加盟後兩場得分都不到100分，顯然新陣容還需要一段磨合時間。

此外，雙方今天在板凳得分上卻有著極大差距，籃網華克（Lonnie Walker IV）與夏普（Day'Ron Sharpe）分別攻下21分與11分9籃板，帶領籃網板凳得分以45：14大幅領先馬刺替補得分，也凸現出快艇板凳進攻火力無法與先發銜接的問題。