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NBA／綠衫軍末節追分功虧一簣 76人豪取6連勝獨居東區龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(右)攻下27分10籃板，率76人險勝塞爾蒂克，獨居東區龍頭。 路透
安比德(右)攻下27分10籃板，率76人險勝塞爾蒂克，獨居東區龍頭。 路透

塞爾蒂克76人隊開季都打出5勝1敗佳績，今天兩隊在費城正面對決，綠衫軍雙星泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）表現低迷，末節甦醒仍無法逆轉；76人則靠雙核心安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手砍下52分，終場以106：103險勝，拉出一波6連勝，獨居東區龍頭。

76人前3節打完取得81：71領先，塞爾蒂克末節最後2分鐘還落後14分，沒想到他們1分多鐘內打出一波10：0攻勢，76人靠安比德跳投止血，布朗則回應一記三分球，綠衫軍追到只剩3分落後。

比賽時間剩33秒，76人馬克西被布朗蓋火鍋，重新取得球權後又投出大肉包，留給綠衫軍8.1秒反擊。綠衫軍最後一擊由單節11分的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）操刀，他三分球出手未命中，安比德穩穩收下籃板，取得勝利。

安比德全場攻下27分10籃板，外帶4次阻攻。馬克西拿到25分9籃板5助攻，哈里斯（Tobias Harris）17分9籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則砍進14分8籃板。

塞爾蒂克方面，波爾辛吉斯攻下全場最高的29分，泰托姆獲得16分15籃板6助攻3抄截，布朗13投4中，只得到11分。

76人 塞爾蒂克

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