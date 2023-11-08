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NBA／控球功力獲讚「小約柯奇」 火箭中鋒森根心中有冠軍夢

聯合新聞網／ 綜合報導
火箭中鋒森根進攻傳球一把罩，本季頗有破繭而出之勢。 路透
火箭中鋒森根進攻傳球一把罩，本季頗有破繭而出之勢。 路透

火箭中鋒森根（Alperen Sengun）在上一場對國王的比賽拿下17分8籃板，另外送出生涯最多12次助攻，追平傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）隊史紀錄，森根本季場均能送出7次助攻，頗有「控球中鋒」味道，而他受訪時也對獲選明星賽有憧憬。

來自土耳其的森根以中鋒少見的廣闊傳球視野聞名，本季成績更上一層樓，場均得分上漲至18.2分，是目前球隊得分王，傳球功力更是了得，場均助攻從3.9次一口氣飆升到7次，讓人聯想到如今在NBA無人可擋的約柯奇（Nikola Jokic）。

火箭昨天以122：97大勝國王，森根傳出的12次助攻追平名人堂球星歐拉朱萬，成為隊史單場傳出最多助攻的中鋒，目前森根場均7次助攻可以排到全聯盟第12名，甚至贏過康寧漢（Cade Cunningham）、西蒙斯（Ben Simmons）等控衛。

森根在受訪時說：「我們在場上打得像野獸一樣，大家都很強硬、很激烈，並且互相幫忙，沒有人能輕易得分，我們整年都該維持這種強度。」

森根也曾坦言，自己希望能幫助球隊進步，一步一步成為冠軍勁旅，「當然，我的目標跟其他人一樣，想要在本季成為全明星，我想做到這點；自從進入NBA以來，總冠軍就是我的夢想，我認為這是每個人的夢想，也是約柯奇的夢想，他花了8年才做到，現在我們在火箭有一個美好的想像。」

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