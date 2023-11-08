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NBA／前老鷹控衛曝Kobe當面邀他同隊 指著林書豪怒噴一句話
前老鷹控衛提格（Jeff Teague）近日在播客節目爆料，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）曾當面邀他同隊打球，更誇張的是，布萊恩竟在比賽中指著當時效力湖人的林書豪說：「你讓我在這支爛隊？」
林書豪2014-15賽季與布萊恩並肩作戰，但時常傳出布萊恩看林書豪不順眼。林書豪曾透露，他認為布萊恩一場出手45次會導致球隊輸球，交換簡訊後仍無法達成共識，比賽中曾揮手要布萊恩讓開，因此4個月沒說過一句話。
如今提格的爆料更證實布萊恩不喜歡林書豪，他回憶有次雙方交手，布萊恩指著林書豪對他說：「你把我留在這支爛隊？」提格透露他當下傻眼地問：「怎麼了？」布萊恩回他：「你應該來這裡，你讓我在這支爛隊？」
提格當年效力老鷹隊入選全明星，球隊也是東區強權；反觀湖人正陷入黑暗期。提格直言害怕和布萊恩同隊，「我不會說謊，我不想在巔峰時期跟布萊恩打球。」
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