快訊

公布3民調「柯文哲皆贏賴清德、侯友宜」 民眾黨：藍白不宜再拖

為何立冬有「10月小陽春」之稱？立冬養身3要訣 告訴你進補的意義

聯合報+願景工程「解凍格陵蘭」 奪曾虛白新聞獎

NBA／威斯曼在活塞慘遭棄用 勇士浪花兄弟相信他還有機會

聯合新聞網／ 綜合報導
威斯曼(左)。 美聯社
威斯曼(左)。 美聯社

活塞隊開季打出2勝6敗戰績，2020年榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）沒有受傷，但只出賽2場，累積17分鐘上場時間，美媒《CBS Sports》直言，他在底特律已經失寵。

勇士隊2020年選秀大會以榜眼籤選進威斯曼，盼能彌補球隊的弱點。威斯曼因傷錯過第2個賽季，勇士卻順利奪冠。威斯曼上季復出後仍無法適應球隊體系，且球技停滯不前，勇士季中把他交易到活塞，換回奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）。

威斯曼轉戰活塞後獲得不少上場機會，但本季活塞聘請威廉斯（Monty Williams）擔任總教練後，2年級中鋒杜倫（Jalen Duren）崛起，巴格利（Marvin Bagley III）和史都華（Isaiah Stewart）表現也不錯，因此威斯曼苦無上場時間，《CBS Sports》就直言，「威斯曼在底特律顯然已失寵了。」

活塞昨天在主場迎戰勇士，因杜倫受傷缺陣，威斯曼獲得機會，首節剩5分04秒時上場，立刻被勇士打出10：0攻勢。威斯曼昨天共上場11分鐘，繳出0分3籃板數據。儘管威斯曼生涯發展不順，但前隊友們仍對他有信心，湯普森（Klay Thompson）先前受訪時說：「威斯曼是聰明的年輕人，會在聯盟待很久。」

柯瑞（Stephen Curry）則表示，「威斯曼的故事仍持續中，現在沒有人能下定論，他是一名有才華且努力工作的年輕人，我相信他能解決問題。」

勇士 活塞 威斯曼 Stephen Curry Klay Thompson

相關新聞

NBA／裁判報告打臉湖人 詹皇批：比賽不是最後2分鐘定輸贏

湖人在昨天作客熱火主場的比賽中，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下全場最高30分但卻僅獲得4次罰球，一度引發...

NBA／前老鷹控衛曝Kobe當面邀他同隊 指著林書豪怒噴一句話

前老鷹控衛提格（Jeff Teague）近日在播客節目爆料，湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）曾當面邀他同隊打球，更誇張的是，布萊恩竟在比賽中指著當時效力湖人的林書豪說：「你讓我在這支爛隊？

NBA／比爾明天對公牛有望復出 但太陽三巨頭仍無法合體

太陽隊球星比爾（Bradley Beal）開季至今1場未打，據太陽記者蘭金（Duane Rankin）消息，比爾可能會在明天對公牛隊時復出，但布克（Devin Booker）確定缺陣，三巨頭仍無法合體

NBA／威斯曼在活塞慘遭棄用 勇士浪花兄弟相信他還有機會

活塞隊開季打出2勝6敗戰績，2020年榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）沒有受傷，但只出賽2場，累積17分鐘上場時間，美媒《CBS Sports》直言，他在底特律已經失寵。 勇士隊20

NBA／快艇4巨頭首次出擊滑鐵盧 教頭：需磨合10場

從76人隊交易到快艇隊的「大鬍子」哈登，昨天終於迎接新東家處女秀，首度穿上快艇戰袍先發出賽，繳出17分、6助攻，快艇雖以...

NBA／從小看到大！熱火新秀：跟詹姆斯打球是全籃球迷的願望

熱火隊今天在主場迎戰來訪的湖人隊，驚滔駭浪之中以108：107摘下勝利，小將賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）展現高效率拿下9分，年僅22歲的他賽前談到「高齡」38歲的湖人巨星詹姆斯（LeBr

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。