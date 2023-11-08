NBA／威斯曼在活塞慘遭棄用 勇士浪花兄弟相信他還有機會
活塞隊開季打出2勝6敗戰績，2020年榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）沒有受傷，但只出賽2場，累積17分鐘上場時間，美媒《CBS Sports》直言，他在底特律已經失寵。
勇士隊2020年選秀大會以榜眼籤選進威斯曼，盼能彌補球隊的弱點。威斯曼因傷錯過第2個賽季，勇士卻順利奪冠。威斯曼上季復出後仍無法適應球隊體系，且球技停滯不前，勇士季中把他交易到活塞，換回奪冠功臣小裴頓（Gary Payton II）。
威斯曼轉戰活塞後獲得不少上場機會，但本季活塞聘請威廉斯（Monty Williams）擔任總教練後，2年級中鋒杜倫（Jalen Duren）崛起，巴格利（Marvin Bagley III）和史都華（Isaiah Stewart）表現也不錯，因此威斯曼苦無上場時間，《CBS Sports》就直言，「威斯曼在底特律顯然已失寵了。」
活塞昨天在主場迎戰勇士，因杜倫受傷缺陣，威斯曼獲得機會，首節剩5分04秒時上場，立刻被勇士打出10：0攻勢。威斯曼昨天共上場11分鐘，繳出0分3籃板數據。儘管威斯曼生涯發展不順，但前隊友們仍對他有信心，湯普森（Klay Thompson）先前受訪時說：「威斯曼是聰明的年輕人，會在聯盟待很久。」
柯瑞（Stephen Curry）則表示，「威斯曼的故事仍持續中，現在沒有人能下定論，他是一名有才華且努力工作的年輕人，我相信他能解決問題。」
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