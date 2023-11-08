NBA／比爾明天對公牛有望復出 但太陽三巨頭仍無法合體
太陽隊球星比爾（Bradley Beal）開季至今1場未打，據太陽記者蘭金（Duane Rankin）消息，比爾可能會在明天對公牛隊時復出，但布克（Devin Booker）確定缺陣，三巨頭仍無法合體。
比爾本季年薪高達4674萬美元，但開季就遭遇背部傷勢，讓球迷相當心急。如今比爾有望復出，杜蘭特（Kevin Durant）受訪時說，「我為隊友們感到自豪，所有人都團結一心，嘗試做出調整。一旦所有人都歸隊，我們會全力以赴，你會看見我們團隊的真正實力。」
太陽開季只打出3勝4敗的平庸戰績，跟布克開季傷勢不斷只打2場有關，他日前又被檢查出小腿拉傷，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）先前受訪時解釋，「布克試圖儘快康復，但之前在處理腳趾問題，後來是腳踝，現在變成小腿。」
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