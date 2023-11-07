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NBA／從小看到大！熱火新秀：跟詹姆斯打球是全籃球迷的願望

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火新秀賈克茲(左)坦言對上詹姆斯(右)的感覺很不可思議。 法新社
熱火新秀賈克茲(左)坦言對上詹姆斯(右)的感覺很不可思議。 法新社

熱火隊今天在主場迎戰來訪的湖人隊，驚滔駭浪之中以108：107摘下勝利，小將賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）展現高效率拿下9分，年僅22歲的他賽前談到「高齡」38歲的湖人巨星詹姆斯（LeBron James）直呼不可思議，表示能跟詹姆斯同場打球實在太超現實。

賈克茲今天出戰18分鐘，7投4中拿下9分，是目前短短職業生涯代表作，在拉鋸的第四節也有兩顆拉開比分的進球，賽前他提及和詹姆斯同場打球，言語中止不住興奮，「如果你是籃球迷，那和詹姆斯比賽絕對在你的願望清單上，有史以來最偉大的球員之一、歷史得分王，清單上這麼寫著。」

賈克茲說：「能夠在他職業這個階段跟他交手，確實是個榮幸，他打的時間幾乎跟我活著的時間一樣長，想到能跟他比賽真的是太瘋狂了。」

賈克茲也表示，即便從小看詹姆斯到大，但要守住現階段的詹姆斯仍舊是件困難的事情，自己會盡力而為，「你知道，這就是籃球，我幾乎看盡了他的職業生涯，我想其他人也是如此，但看是一回事，在場上對抗又是另一回事，所以我會盡全力，然後繼續前進。」

詹姆斯今天依舊維持本季火熱狀況，以將近6成命中率攻下全場最高30分，絲毫未顯老態，無奈孤臣無力可回天，二當家戴維斯（Anthony Davis）因傷提前退場，最終湖人以1分飲恨，吞下2連敗。

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