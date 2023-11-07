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NBA／接受保羅明星賽建言 席佛掛保證要找回比賽強度

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
聯盟主席席佛掛保證絕對會提升明星賽的競爭度與可看性。 路透
聯盟主席席佛掛保證絕對會提升明星賽的競爭度與可看性。 路透

NBA官方今天宣布2025年全明星賽將落腳勇士隊主場，對於近年來明星賽因為缺乏競爭強度飽受批評，聯盟主席席佛（Adam Silver）強調將會致力於改善問題，甚至傳出明星賽正賽未來可能改成美國隊出戰國際隊的形式。

席佛表示，近日與勇士後衛保羅（Chris Paul）對話，談到明星賽缺乏強度的問題，還有賽前與中場活動過於冗長，可能對球員備戰產生干擾，保羅說：「你們告訴我們明星賽有多重要，隨後卻改變所有賽前行程，這將讓我們無法改變過去習慣的歷程，我們能夠理解聯盟為何這樣做，但不能希望我們接受這些又要我們打一場典型的比賽。」  

對於保羅提出的意見，席佛保證將會扛起改進的責任，他說：「我們希望大家把明星賽當作真正的比賽來看待，但又希望它是一場有趣的比賽，當我們希望球員以正式比賽看待時，也應該這樣對待他們，因此賽前介紹必須簡短一點，中場休息必須正常一點，必須從印第安納（明年明星賽）開始。」

NBA上個月宣布明星賽將回到傳統的東西區模式，但席佛很清楚，這樣的變革並不代表能找回過去明星賽的強度，而是明確向球員傳達必須努力贏球的訊息，「我們仍會有中場娛樂，但不會那麼長，這是明星賽、不是超級盃，或許該有不一樣的氛圍，必須在合理的時間內讓球員回到球場。」

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