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NBA／灰狼無情雙殺東西王者 泰托姆讚愛德華：多麼棒的天賦

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(右)今天跟愛德華(左)在場上有不少激烈交鋒。 美聯社
泰托姆(右)今天跟愛德華(左)在場上有不少激烈交鋒。 美聯社

開季防守表現強勢的灰狼隊今天對上「東方不敗」塞爾蒂克隊，在「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）全場38分領軍下，延長賽以114：109獲勝，塞爾蒂克ㄧ哥泰托姆（Jayson Tatum）賽後也盛讚愛德華天賦過人，表示愛德華是聯盟最具觀賞度的球星之一。

愛德華今天狂砍全場最高38分，外帶9籃板7助攻，表現全能，不只在延長賽攻下8分幫助球隊甩開塞爾蒂克緊咬，單防泰托姆上也有關鍵表現，今天塞爾蒂克的進攻可說是踢到鐵板，團隊命中率不到4成。

今天攻下32分的泰托姆在受訪時談到愛德華也是讚不絕口，他說：「愛德華是我在聯盟中最喜歡看的球星之一，多麼棒的爆發力跟天賦，他每年都在進步，我很喜歡他在攻防兩端的發揮，在比賽最後階段，他替球隊做出很關鍵的表現。」

愛德華則提到，進入延長賽時已經領到5次犯規，但泰托姆選擇點名單打他，也助長了愛德華的鬥志，「延長賽面對到他時，我跟他說：『我又來了。』幸運的是，他選擇點名我單打、試圖挑戰我，我當時想：『就做好防守，不過是身背5犯。』」

愛德華說：「我必須向他展示我能防守，當然，他是個偉大的球員，也聯盟中最好的球員之一。」

本季東西兩大強權金塊和塞爾蒂克都只輸過一場比賽，不約而同都是倒在灰狼腳下，目前灰狼團隊防守效率是聯盟最佳，拿下4勝2敗，在西區排名第4。

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