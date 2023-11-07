快訊

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

偶像劇教母分手男友！2.98億求售合購豪宅 最終結局曝光

NBA／2021年後首度勝率5成 火箭中鋒12助攻率隊打爆國王

聯合新聞網／ 綜合報導
森根(左)全場得到17分12助攻，率領火箭奪下3連勝。 法新社
森根(左)全場得到17分12助攻，率領火箭奪下3連勝。 法新社

火箭隊上季成為西區爐主，休賽季找尤多卡（Ime Udoka）擔任總教練，並在自由市場積極補強，他們開季苦吞3連敗，但近期止跌回升，今天以122：97打爆國王隊，近期拉出一波3連勝。

國王上季例行賽打出西區第3佳績，沒想到本季從熱身賽起狀態不佳。少了受傷的主控福克斯（De'Aaron Fox）失去進攻發動機，今天前3節只拿到60分，反觀火箭靠長人森根（Alperen Sengun）肆虐禁區，三節打完就進帳17分12助攻8籃板，完全把只得8分8籃板5助攻的沙波尼斯（Domantas Sabonis）比下去，火箭以37分領先進入末節，最終賞給國王3連敗。

這是火箭2021年10月22日以來，首度勝率達到5成，森根受訪時將勝利歸功全隊，「大家都很堅強，身體很強壯。每個人都互相幫助，對手無法容易取分，我們需要一整年都保持這個狀態。」

國王少了福克斯後苦吞3連敗，總教練布朗（Mike Brown）受訪時直言球隊開場就被打爆，卻沒做出回應，不過他也樂觀看待這波連敗，「我們不想落後太多，但比賽還很多，我們正遭遇一些逆境，會想辦法解決。」

火箭 國王

相關新聞

NBA／哈登處女秀攻17分 快艇4巨頭卻不敵尼克雙星

從76人隊轉戰快艇隊的「大鬍子」哈登（James Harden），今天迎接新東家處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分...

NBA／愛德華狂飆38分 灰狼OT破綠衫軍不敗金身成強隊殺手

在開季拿下5連勝成為聯盟本季至今唯一不敗之師的塞爾蒂克，今天作客灰狼主場卻踢到鐵板，雙方在一路打到延長賽後，灰狼愛德華（...

NBA／柯瑞單場再飆7記三分彈 保羅笑說：應該要進12球

新賽季披上勇士隊戰袍的明星後衛保羅（Chris Paul），今天擺脫低迷手感，9投6中攻下17分，另有6助攻且沒有失誤，...

NBA／個人僅4罰教練抱屈 詹姆斯直言尺度很難讓人接受

湖人在今天作客熱火主場的比賽中可說是狀況不斷，不僅球隊明星大前鋒戴維斯因左髖部痙攣提前退場，主控羅素（D'Angelo ...

NBA／籃網湯瑪斯飆45分仍輸公鹿 布里吉斯和佩恩換球衣被吐槽

籃網後衛湯瑪斯（Cam Thomas）再度上演飆分秀，今天面對後場防守破爛的公鹿，全場33投17中，狂飆本季新高的45分，不過公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）

NBA／約柯奇108場「大三元」領軍 金塊下半場轟75分逆轉鵜鶘

上季率金塊隊奪下總冠軍的後衛穆雷（Jamal Murray），今天和鵜鶘隊的比賽因右腿拉傷免戰，不過衛冕軍仍有總冠軍賽M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。