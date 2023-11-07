NBA／2021年後首度勝率5成 火箭中鋒12助攻率隊打爆國王
火箭隊上季成為西區爐主，休賽季找尤多卡（Ime Udoka）擔任總教練，並在自由市場積極補強，他們開季苦吞3連敗，但近期止跌回升，今天以122：97打爆國王隊，近期拉出一波3連勝。
國王上季例行賽打出西區第3佳績，沒想到本季從熱身賽起狀態不佳。少了受傷的主控福克斯（De'Aaron Fox）失去進攻發動機，今天前3節只拿到60分，反觀火箭靠長人森根（Alperen Sengun）肆虐禁區，三節打完就進帳17分12助攻8籃板，完全把只得8分8籃板5助攻的沙波尼斯（Domantas Sabonis）比下去，火箭以37分領先進入末節，最終賞給國王3連敗。
這是火箭2021年10月22日以來，首度勝率達到5成，森根受訪時將勝利歸功全隊，「大家都很堅強，身體很強壯。每個人都互相幫助，對手無法容易取分，我們需要一整年都保持這個狀態。」
國王少了福克斯後苦吞3連敗，總教練布朗（Mike Brown）受訪時直言球隊開場就被打爆，卻沒做出回應，不過他也樂觀看待這波連敗，「我們不想落後太多，但比賽還很多，我們正遭遇一些逆境，會想辦法解決。」
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