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NBA／籃網湯瑪斯飆45分仍輸公鹿 布里吉斯和佩恩換球衣被吐槽

聯合新聞網／ 綜合報導
湯瑪斯(左)飆本季新高45分。 美聯社
湯瑪斯(左)飆本季新高45分。 美聯社

籃網後衛湯瑪斯（Cam Thomas）再度上演飆分秀，今天面對後場防守破爛的公鹿，全場33投17中，狂飆本季新高的45分，不過公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻防兩端影響力，以129：125氣走籃網。

本場比賽兩邊互有領先，籃網末節一度轟出12：0攻勢，但安戴托昆波關鍵時刻頻頻取分，還賞給湯瑪斯一記火鍋，帶領球隊驚險獲勝，他全場得到36分12籃板，里拉德（Damian Lillard）則攻下21分7助攻6籃板。

籃網除了湯瑪斯外，布里吉斯（Mikal Bridges）也砍進31分5籃板4助攻，西蒙斯（Ben Simmons）全場摘下15個籃板，但只出手3次，得到2分。儘管籃網遺憾吞敗，總教練馮恩（Jacque Vaughn）仍大讚湯瑪斯表現，「他面對任何人都能得分，我們會試著把他放在正確位置，以幫助球隊贏球。」

安戴托昆波則談到封鎖籃網進攻的關鍵，「我們知道他們想一對一，殺進籃下或出手空檔三分球，我認為隊友們都做得很好，盡可能包夾他們。」

今天賽後出現有趣一幕，曾在太陽隊共同奮戰多年的公鹿隊佩恩（Cameron Payne）和籃網隊布里吉斯互換球衣，但兩人都拿著自己的球衣拍照，太陽球星布克（Devin Booker）也忍不住吐槽，「我不覺得球衣是那樣換的。」

公鹿 籃網 Giannis Antetokounmpo

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