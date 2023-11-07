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PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

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PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
PLG在今天宣布邀請陳建州（右）擔任副會長，提供會長張嗣漢諮詢。圖／PLG提供
PLG在今天宣布邀請陳建州（右）擔任副會長，提供會長張嗣漢諮詢。圖／PLG提供

PLG聯盟才在昨天宣以協會制改組，並由張嗣漢出任首任會長的重大變革後，今天再宣布邀請聯盟首任執行長陳建州出任聯盟副會長一職，希望借重其經驗，提供會長張嗣漢相關諮詢。 

身為PLG首任執行長的陳建州，在今年6月因為場外個人風波自請暫停職務，並在10月初的董事會中決議，由璞園建築團隊董事長李忠恕接任執行長與董事長，陳建州也正式卸任在PLG中包括董事長、執行長及聯盟理事長相關職務。

不過就在PLG昨天宣布將以協會制改組，並由張嗣漢出任首任會長後，聯盟也在今天宣布陳建州將出任副會長的消息，聯盟表示，「PLG以協會制改組再創台灣籃球新局，首任會長張嗣漢先生期許引入企業治理文化及制度，並積極廣納各方善言。有感PLG自首季成立以來，帶動推升近年台灣職籃熱潮，在陳建州先生卸任聯盟營運、管理等相關職務後，聯盟感謝其過去三年的投入及貢獻，邀請陳建州先生擔任聯盟副會長，借重其經驗及長久耕耘籃壇之熱情，提供張嗣漢會長相關諮詢，特此公告。」

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