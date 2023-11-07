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NBA／拓荒者中鋒有詛咒？ 交易來的威廉斯右膝動刀歸期未定

聯合新聞網／ 綜合報導
拓荒者中鋒威廉斯將迎來右膝手術，歸期未定。 法新社
拓荒者中鋒威廉斯將迎來右膝手術，歸期未定。 法新社

拓荒者今天宣布中鋒威廉斯（Robert Williams III）將進行右膝手術，歸期未定，最糟糕狀況可能整季報銷，替拓荒者的長人深度帶來不小衝擊。

現年26歲的威廉斯在季前與隊友波格登（Malcolm Brogdon）被塞爾蒂克隊送至步入重整的拓荒者隊，本賽季預計將擔任狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）的替補，不過如今他傳出要進廠維修，關於恢復時間和詳細手術資訊，目前醫生與他的經紀人正在討論。

過去幾年來拓荒者中鋒都不以健康著稱，從最早的歐登（Greg Oden）、普茲畢拉（Joel Przybilla）到近年的諾基奇（Jusuf Nurkic），現在威廉斯也加入這個行列，傷病不斷形同「詛咒」。

護框能力優秀的威廉斯做為綠葉表現稱職，本季繳出6.8分、6..3籃板、1.2阻攻的成績，防守功力備受肯定，曾在2022年入選年度防守第二隊，交易剛完成時，外界也猜測他季中可能會再被轉賣成更多資產。

然而，傷病始終是威廉斯的一大隱憂，生涯只有一個賽季出賽超過60場，去年他就曾因半月板撕裂接受手術，只打35場比賽，當時為了趕上季後賽而切除部分半月板，也被指出此治療方式會帶來更多後遺症，如今換另一隻腳膝蓋動刀，對於威廉斯的職業生涯來說無疑是個打擊。

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