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NBA／約柯奇108場「大三元」領軍 金塊下半場轟75分逆轉鵜鶘

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇攻下35分、14籃板、12助攻，本季第3次、生涯第108場例行賽「大三元」獨居史上第四，率金塊下半場逆轉鵜鶘。 路透
約柯奇攻下35分、14籃板、12助攻，本季第3次、生涯第108場例行賽「大三元」獨居史上第四，率金塊下半場逆轉鵜鶘。 路透

上季率金塊隊奪下總冠軍的後衛穆雷（Jamal Murray），今天和鵜鶘隊的比賽因右腿拉傷免戰，不過衛冕軍仍有總冠軍賽MVP約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮，約柯奇攻下35分、14籃板、12助攻，本季第3次、生涯第108場例行賽「大三元」，超越湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和基德（Jason Kidd），獨居史上第4，也率隊以134：116逆轉鵜鶘隊，取得新球季主場5連勝。

穆雷前一戰碰公牛隊時傷到右腿，只打10分鐘就傷退，今天直接缺陣，金塊教頭馬龍（Michael Malon）也沒給穆雷回歸的時間表，但表示這次傷勢不是休息一、兩場那麼簡單。

少了本季場均16.3分、7.4助攻的穆雷，金塊今天上半場打完陷入59：71落後，但第三節狂轟40分，三節結束已經以99：92反超，第四節再灌進35分，最終以134：116留下主場勝利。

約柯奇轟下全場最高35分的「大三元」外，波特（Michael Porter Jr.）22分、9籃板，菜鳥後衛史特羅瑟（Julian Strawther）更扮演板凳「奇兵」，他三分球9投5中飆進21分，一場比賽得分就超越前5戰出賽的所有加總。

鵜鶘霍金斯（Jordan Hawkins）雖有31分表現，英格倫（Brandon Ingram）22分，威廉森（Zion Williamson）也繳出20分、10籃板、9助攻的「準大三元」，但被金塊下半場轟進75分，從兩位數領先到最後18分吞下開季第3敗。

約柯奇上周對戰爵士完成「大三元」，追平詹姆斯和基德，並列史上第4，今天以108場超越兩位傳奇球星，和第三名的「魔術」強森（Magic Johnson）差距30場，領先榜首位則是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的198場。

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