NBA／相隔25年 勇士主辦2025年明星賽
NBA主席席佛（Adam Silver）今天宣布，2025年全明星賽將落腳勇士隊主場大通銀行中心（Chase Center），這也將是勇士更換主場後第一次舉辦全明星賽。
勇士主場原本在位於奧克蘭的甲骨文球場（Oracle Arena），2019到20賽季才搬到位於舊金山的大通銀行中心。過去勇士曾主辦1967年和2000年明星賽，這將是隊史第3度扮演全明星賽東道主。
2025年明星賽周將於美國時間2月14日到16日舉行，部分活動包括名人賽、發展聯盟的名人賽等，仍會在奧克蘭的舊場館舉行。
大通銀行中心將是屆時周五新秀挑戰賽、周六技術挑戰賽和周日重頭戲全明星賽的舉辦場地。
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