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NBA／溫班亞瑪首次背靠背狀態差 溜馬虐馬刺41分慶教頭900勝

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬當家球星哈利伯頓(左)率隊血洗馬刺。 路透
溜馬當家球星哈利伯頓(左)率隊血洗馬刺。 路透

溜馬今天在主場迎戰馬刺隊，上半場狂轟86分平隊史紀錄，終場以152：111血虐馬刺，溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）得到執教生涯第900勝。

溜馬日前曾被塞爾蒂克血洗51分，今天換成他們打爆對手，上半場攻進86分平隊史紀錄，三節打完領先32分，提前進入垃圾時間。溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到23分8助攻，透納（Myles Turner）攻下15分11籃板，托平（Obi Toppin）和希爾德（Buddy Hield）都砍進19分。

溫班亞瑪(右)狀態不佳。 路透
溫班亞瑪(右)狀態不佳。 路透

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首度打背靠背比賽，狀態明顯有所下滑，全場12投3中，得到13分10籃板2阻攻。

卡萊爾執教生涯900勝排現役第2，第1正是在對面執教的馬刺名帥波波維奇（Gregg Popovich），卡萊爾受訪時透露自己有和波波維奇道謝，「我得到總教練工作前，他是我的導師。我在溜馬擔任助教時，沒有等到總教練工作。後來波波維奇邀我去馬刺訓練營，這帶給我很多信心，他對許多年輕教練都很好。」

溜馬 馬刺 Victor Wembanyama

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