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NBA／哈登處女秀攻17分 快艇4巨頭卻不敵尼克雙星

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登迎接新東家快艇處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分、6助攻演出，但擁有四巨頭的快艇最終輸球。 美聯社
哈登迎接新東家快艇處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分、6助攻演出，但擁有四巨頭的快艇最終輸球。 美聯社

從76人隊轉戰快艇隊的「大鬍子」哈登（James Harden），今天迎接新東家處女秀，面對尼克隊先發上陣的他雖有17分、6助攻演出，但當家球星喬治（Paul George）熄火，遭尼克以111：97擊落。

今天是哈登本季第一場出賽，他和雷納德（Kawhi Leonard）、喬治、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）及祖巴茲（Ivica Zubac）一同先發，首節取得21：19領先，半場打完也握有46：42領先。

第三節尼克在藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）領軍下超前比數，不過40.8秒哈登投進追平球，下一波更投進26呎的大號三分球，助快艇76：73超前，但尼克奎克利（Immanuel Quickley）也回敬幾乎壓哨的三分彈，三節打完76：76戰平。

第四節尼克先有哈特（Josh Hart）飆進外線，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）上籃、巴瑞特灌籃帶出一波7：0攻勢，快艇雖靠哈登3罰打破得分荒，但尼克有迪文森佐（Donte DiVincenzo）挺身而出，他連飆兩記外線讓尼克領先擴大到兩位數；快艇追分失利下，最後4分鐘就將主分都換下場，最終以97：111吞下敗仗。

哈登快艇處女秀出賽31分鐘，9投6中攻下17分、6助攻，衛斯特布魯克同樣17分、雷納德18分是快艇最高，喬治今天11投2中僅拿10分。

藍道27分外帶10籃板，巴瑞特26分，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）13分、15籃板，其中9記是進攻籃板，第四節扮演板凳暴徒的迪文森佐也有12分演出，率尼克扳倒有「4巨頭」首度合體的快艇。

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