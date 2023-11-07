NBA／戴維斯再度傷退！湖人末節2分鐘打鐵秀惜敗熱火

湖人今天作客挑戰熱火隊，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）因傷提前離場，湖人關後關頭追到剩1分差，詹姆斯（LeBron James）最後一擊切到籃下被阻擋，傳給底角大空擋的瑞迪許（Cam Reddish），可惜他出手未中，最終以107：108含恨落敗。

戴維斯第二節中段因臀部、腹股溝痙攣退場，第三節他回到場上打7分鐘，隨後又退場休息，熱火趁勢將分差拉開到雙位數。湖人末節後段在詹姆斯領軍下，打出8：0攻勢，追成107：108落後，沒想到最後兩分鐘雙方一分未得，被熱火帶走勝利。

Anthony Davis exited tonight’s Lakers-Heat game with an apparent injury.



Hope he’s alright 🙏pic.twitter.com/8sEtFCcuXP — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年11月7日

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）繳出22分20籃板10助攻的大三元表現，成為隊史首位打出「20+20+10」的球員。巴特勒（Jimmy Butler）則得到28分6助攻，赫洛（Tyler Herro）砍下22分。

詹姆斯全場23投13中，攻下30分4籃板3助攻3阻攻，里夫斯（Austin Reaves）繳出23分10籃板9助攻的準大三元表現，戴維斯退場前得到9分6籃板4助攻。