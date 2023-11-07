NBA／安比德單節狂砍29分 三節48分助76人轟垮巫師

76人今天在主場迎戰巫師隊，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）展現統治力，第三節10投全進狂砍29分，安比德前三節就進帳48分，幫助76人大幅領先，他也提前打卡下班。最終76人以146：128輕取巫師，取得近期的5連勝。

巫師隊防守形同虛設，前3節打完76人就以120：98領先，儘管安比德第4節未上場，巫師仍無法縮小差距。安比德全場打31分鐘，25投17中，罰球14投全進，狂砍48分11籃板6助攻，據ESPN統計，單節29分是76人隊史單節最高得分紀錄。

Joel Embiid finished the 3rd quarter vs the Wizards with 29 points on 10-10 shooting.



That is the most points in a quarter in 76ers history. pic.twitter.com/jHsBBIpKoy — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年11月7日

Joel Embiid just had a MONSTROUS 3Q 🤯



🔥29 PTS

🔥10/10 FG pic.twitter.com/qVm4K2Tkaw — NBA (@NBA) 2023年11月7日

除了安比德外，馬克西（Tyrese Maxey）繳出22分11助攻0失誤數據，哈里斯（Tobias Harris）得到18分5籃板5助攻，貝頓（Nicolas Batum）首度披上76人戰袍，他賽前否認提前退休傳聞，替補出擊貢獻11分。

巫師吞下近期的4連敗，庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下28分6籃板4助攻，波爾（Jordan Poole）進帳23分6助攻，以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下16分6助攻5籃板。