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NBA／安比德單節狂砍29分 三節48分助76人轟垮巫師
76人今天在主場迎戰巫師隊，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）展現統治力，第三節10投全進狂砍29分，安比德前三節就進帳48分，幫助76人大幅領先，他也提前打卡下班。最終76人以146：128輕取巫師，取得近期的5連勝。
巫師隊防守形同虛設，前3節打完76人就以120：98領先，儘管安比德第4節未上場，巫師仍無法縮小差距。安比德全場打31分鐘，25投17中，罰球14投全進，狂砍48分11籃板6助攻，據ESPN統計，單節29分是76人隊史單節最高得分紀錄。
除了安比德外，馬克西（Tyrese Maxey）繳出22分11助攻0失誤數據，哈里斯（Tobias Harris）得到18分5籃板5助攻，貝頓（Nicolas Batum）首度披上76人戰袍，他賽前否認提前退休傳聞，替補出擊貢獻11分。
巫師吞下近期的4連敗，庫茲瑪（Kyle Kuzma）攻下28分6籃板4助攻，波爾（Jordan Poole）進帳23分6助攻，以色列前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下16分6助攻5籃板。
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