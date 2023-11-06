快訊

糗！蕾菈初版聲明「充滿這符號」 遭網笑酸：連轉檔都不會

我們被盜了！嚴正聲明 聯合報退休力論壇報名在這裡

Joeman涉毒發199字聲明說話了 網友超震驚：網紅圈最大清流才是他

NBA／頂級天賦與職業精神完美融合 熱火主帥：詹姆斯是外星人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
即將滿39歲的詹姆斯在場上依然無人能擋。 美聯社
即將滿39歲的詹姆斯在場上依然無人能擋。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）明天將帶對前往熟悉的邁阿密踢館，曾經與他攜手奪下兩座總冠軍的主帥史波史特拉（Erik Spoelstra），對於詹姆斯即將滿39歲還有如此驚人表現大感佩服，直呼他就是一個「外星人」。

「詹姆斯正在重新定義這個年齡層的球員在球場表現的上限。能在這個年齡依舊如此出色，是其職業精神的回報。我認為這些事情並沒有得到足夠討論和重視。詹姆斯究竟為這項運動付出了多少？我不認為這些是能夠隨手可得的，人們都在稱讚他的傲人天賦，但實際上有許多擁有頂級天賦的球員很早就離開聯盟了。」史波史特拉說。

詹姆斯在他的第21個賽季場均出賽35分鐘，攻下24.5分9.2籃板6.3助攻，投籃命中率高達56%，數據之外，他更隻手支撐著湖人整體的攻守效率值，球隊依舊呈現高度依賴他的情況，一如當年在熱火時期或是騎士時期。

「他將自己的天賦與職業精神完美融合，放眼聯盟歷史這都是很少見。尤其是像詹姆斯這樣天賦卓越的人更是如此。如果詹姆斯只花現在投入的一半精力在籃球上，我敢說一般球迷根本看不出他在表現上的差別。」

「但他現在仍站在最頂端，他在幕後所付出的努力簡直是常人難以想像。我會用外星人這句話來形容他，或者說，他本身就是外星人。」史波史特拉說。

詹姆斯明天也將和昔日搭檔勒夫（Kevin Love）相見歡，他比詹姆斯還小3歲，但在場上的競技狀態早已不足巔峰時期的一半。對於詹姆斯至今依舊巔峰無人能擋，勒夫也感到無法置信。

「未來隨著飲食、科技和運動科學的進步，我們有可能會看到像詹姆斯這樣的球員出現，」勒夫說，「但至少到目前為止他是獨一無二的。他就是個異類。」

相關新聞

NBA／出來混總是要還！格林搶籃板慘遭騎士艾倫「踢蛋」

勇士今天以104：115不敵騎士隊，終止近期的5連勝，也結束對陣騎士12連勝。勇士防守悍將格林（Draymond Green）肯定是本場最悶的球員，因為他在比賽中被騎士中鋒艾倫（Jarrett All

NBA／柯瑞轟7記三分彈無用 騎士終止對戰勇士12連敗

帶著5連勝到克里夫蘭踢館，勇士隊今天卻沒能延續對戰騎士隊的12連勝，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）飆進7...

NBA／不滿聯盟對「踢蛋」判罰雙標 格林：規則只適用我身上

今天勇士以104：115不敵騎士隊，防守悍將格林（Draymond Green）首節因爭搶籃板被騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）踢中下體，此事被眾多網友調侃，格林則在個人IG抱怨判決雙標。

NBA／頂級天賦與職業精神完美融合 熱火主帥：詹姆斯是外星人

詹姆斯（LeBron James）明天將帶對前往熟悉的邁阿密踢館，曾經與他攜手奪下兩座總冠軍的主帥史波史特拉（Erik Spoelstra），對於詹姆斯即將滿39歲還有如此驚人表現大感佩服，直呼他就是

NBA／藍道開季投籃命中率慘不忍睹 尼克隊友相信會反彈

上季以東區第5闖進季後賽的紐約尼克，今年開季之後狀態顯得不理想，6戰吞下4敗，其一大原因就跟主力戰將藍道（Julius Randle）持續低迷有關！ 作為內線核心的藍道，本季場均出賽34.7分鐘

NBA／騎士終結對勇士16連敗 米契爾：我們團結一致

克里夫蘭騎士隊球員米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下全場最高31分，率球隊以115比104擊敗造訪的金州勇士隊，終止隊史對戰勇士16連敗。 騎士上次在例行賽擊敗勇士是2016年耶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。