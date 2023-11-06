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NBA／藍道開季投籃命中率慘不忍睹 尼克隊友相信會反彈

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
藍道(右)進攻狀態低迷連帶影響團隊戰績。 法新社
藍道(右)進攻狀態低迷連帶影響團隊戰績。 法新社

上季以東區第5闖進季後賽的紐約尼克，今年開季之後狀態顯得不理想，6戰吞下4敗，其一大原因就跟主力戰將藍道（Julius Randle）持續低迷有關！

作為內線核心的藍道，本季場均出賽34.7分鐘，僅能得到13.7分10.5籃板5.2助攻1抄截，三項命中率更是慘不忍睹的27.1%、22.5%和61.8%。此外，藍道的真實命中率只有37%，在聯盟至少出賽25分鐘的球員中排名倒數第2。

藍道的場均得分是他近7年以來新低，投籃和三分命中率都是生涯最差表現，領著全隊最高薪資，但場均得分僅排陣中第4高，不如布朗森（Jalen Brunson）、巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）。

擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）更是直言：「如果我是尼克的一員，我會感到沮喪，因為藍道總是佔據球權，他必須打得更無私，相信隊友，讓球流動。」

尼克本季的進攻效率在全聯盟30支球隊中僅略贏過拓荒者，而上季他們卻是高居聯盟第4，兩季的每百回合得分落差達13.1分。另外在有效命中率和真實命中率都是敬陪末座，助攻率亦是如此。

儘管進攻狀態欠佳，尼克隊友依然對藍道找回感覺有信心。布朗森說：「他雖然投籃不進，但他仍然做出了很大的貢獻。」奎克利則認為：「我絲毫不會懷疑藍道，我知道他都做了什麼，他可能是我見過最努力的球員之一，我相信他會反彈的。」

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