NBA／不滿聯盟對「踢蛋」判罰雙標 格林：規則只適用我身上

今天勇士以104：115不敵騎士隊，防守悍將格林（Draymond Green）首節因爭搶籃板被騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）踢中下體，此事被眾多網友調侃，格林則在個人IG抱怨判決雙標。

格林被踢中下體後痛苦倒地，這球沒有任何哨音。對此格林在IG發限動寫道：「格林規則只適用在格林身上，酷。」疑似在抱怨自己以前踢人，裁判會響哨，但這次沒有。

Draymond Green reacts to the groin shot from Jarrett Allen 👀 pic.twitter.com/6FmJMRsae7 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年11月6日

格林12年職業生涯「踢蛋」無數，最著名的例子是2016年西區決賽，他踢到雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）的下體，被吹二級惡意犯規、罰款25000萬美元。這也導致他當年總冠軍賽G4攻擊詹姆斯（LeBron James）、G5被禁賽，勇士最終無緣冠軍。