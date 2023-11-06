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NBA／魔術中鋒左手骨骨折手術 至少缺席3星期
根據魔術官方報導，陣中主力中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）將會接受左手第3掌骨骨折手術，預計將休兵3星期之後再接受檢查。
日前魔術作客爵士的比賽最後讀秒階段，卡特就在爭搶籃板時不慎受傷，該場比賽他拿下14分10籃板，魔術以2分之差險勝。不過後續經過檢查，卡特還是得接受手術治療。
卡特缺陣後的首場比賽，魔術改以上季效力溜馬的畢塔吉（Goga Bitadze）頂替先發，他繳出雙十成績，幫助球隊大勝湖人。
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