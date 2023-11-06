快訊

折騰四小時毒品檢驗結果出爐！ GD跩笑步出警局

中職／猿隊第3戰推出曾仁和 桃園主場對決雙冠王鋼龍

黑熊揚皮爾的故事：烏克蘭戰火劫後餘生的動物奇蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／魔術中鋒左手骨骨折手術 至少缺席3星期

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
卡特進入傷兵名單。 美聯社
卡特進入傷兵名單。 美聯社

根據魔術官方報導，陣中主力中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）將會接受左手第3掌骨骨折手術，預計將休兵3星期之後再接受檢查。

日前魔術作客爵士的比賽最後讀秒階段，卡特就在爭搶籃板時不慎受傷，該場比賽他拿下14分10籃板，魔術以2分之差險勝。不過後續經過檢查，卡特還是得接受手術治療。

卡特缺陣後的首場比賽，魔術改以上季效力溜馬的畢塔吉（Goga Bitadze）頂替先發，他繳出雙十成績，幫助球隊大勝湖人。

相關新聞

NBA／出來混總是要還！格林搶籃板慘遭騎士艾倫「踢蛋」

勇士今天以104：115不敵騎士隊，終止近期的5連勝，也結束對陣騎士12連勝。勇士防守悍將格林（Draymond Green）肯定是本場最悶的球員，因為他在比賽中被騎士中鋒艾倫（Jarrett All

NBA／柯瑞轟7記三分彈無用 騎士終止對戰勇士12連敗

帶著5連勝到克里夫蘭踢館，勇士隊今天卻沒能延續對戰騎士隊的12連勝，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）飆進7...

NBA／不滿聯盟對「踢蛋」判罰雙標 格林：規則只適用我身上

今天勇士以104：115不敵騎士隊，防守悍將格林（Draymond Green）首節因爭搶籃板被騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）踢中下體，此事被眾多網友調侃，格林則在個人IG抱怨判決雙標。

NBA／溫班亞瑪站著也能送鍋 天際線封阻三分球對手好無奈

馬刺主力球員瓦賽爾（Devin Vassell）因腹股溝傷勢缺陣，不過暴龍上半場只得到35分，讓馬刺取得19分領先。下半場暴龍彷彿變成另一隊，特別是前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）末節狂砍1

NBA／狂砍41分率領太陽止連敗 杜蘭特：終於贏球了

面對太陽缺兵少將又苦吞連敗的慘澹開季處境，「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也只能戴著頭盔向前衝。他今天轟下本季新高41分，率領球隊在客場以120比106擊敗前總教練威廉斯（Monty Wil

NBA／維金斯打出勇士生涯最差表現？柯爾：只是起步有點晚

勇士今天以104：115不敵騎士隊，維金斯（Andrew Wiggins）全場9投3中，只拿到8分5籃板，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，不會擔心維金斯的狀態。 維金斯因得分數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。