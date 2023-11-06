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NBA／維金斯打出勇士生涯最差表現？柯爾：只是起步有點晚

聯合新聞網／ 綜合報導
維金斯開季表現可說是沒太多存在感。 路透社
維金斯開季表現可說是沒太多存在感。 路透社

勇士今天以104：115不敵騎士隊，維金斯（Andrew Wiggins）全場9投3中，只拿到8分5籃板，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時表示，不會擔心維金斯的狀態。

維金斯因得分數據相當穩定，被球迷戲稱「籃球公務員」。不過他開季至今出賽7場，平均上場25.8分鐘，只有11.7分3.0籃板，三分命中率20%，場均正負值-5.4，表現與過去幾年相比下滑不少。

針對維金斯表現低迷，柯爾表示，「他的防守對我們來說很重要，當他防守越來越好，進攻也會進步，我一點也不擔心維金斯，他只是起步有點晚。他已經和我們在一起5年，所以知道我們如何打球。」

柯爾日前提到，希望維金斯、庫明加（Jonathan Kuminga）與小裴頓（Gary Payton II）都能保持現在的身體狀態，在攻防兩端展現速度和運動能力。明天勇士要背靠背作客活塞隊主場，昔日榜眼威斯曼（James Wiseman）有望首度對決老東家。

勇士 Andrew Wiggins

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