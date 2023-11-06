NBA／末節26比2一波流逆襲拓荒者 灰熊峰迴路轉搶下首勝
開季一勝難求的灰熊，今天作客波特蘭打到第四節一度落後12分，眼看就要苦吞7連敗，沒想到卻在比賽最後8分鐘殺出26比2的猛烈攻勢，上演驚奇大逆轉，反以112比100力壓拓荒者，總算勝場開胡。
灰熊這波大反擊由史馬特（Marcus Smart）吹響號角，貝恩（Desmond Bane）補上9分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）也貢獻7分，3人包辦全隊最後26分之中的21分，直接把拓荒者打趴。
貝恩全場攻下30分8籃板5助攻，前7場出賽有4場破30分；傑克森18投11中進帳27分7籃板。史馬特得到10分5助攻，肯納德（Luke Kennard）15分。
前天灰熊才在波特蘭最後時刻被拓荒者打出12比2攻勢，硬生生花掉10分領先優勢，最終延長賽吞下開季6連敗，寫下隊史自2002-03年賽季開季13連敗以來的最慘紀錄。
兩天之後雙方再次交手，亟欲拿到首勝的灰熊，上半場在傑克森16分帶領下，以更好的投籃表現取得8分領先優勢；不過拓荒者第三節還以顏色，迫使對手命中率跌至30.8%，趁機超前比分，反而帶著4分領先進入第四節。
夏普（Shaedon Sharpe）和葛蘭特（Jerami Grant）在第四節初發動一波12比4的攻勢，拓荒者拉開12分領先，看似要讓灰熊繼續吞敗，沒想到剩下時間內，拓荒者竟只有靠波格登（Malcolm Brogdon）的罰球拿到分數，彷彿中邪般投籃屢屢失手，最終慘遭對手逆襲，意外結束3連勝。
拓荒者陣中以葛蘭特的27分為最高，夏普18分8籃板，波格登18分11助攻7籃板，艾頓（Deandre Ayton）9投3中得到6分11籃板2抄截。
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