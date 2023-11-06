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NBA／哈登生涯指定轉隊下家必如願 美媒戲稱可開公司教導球員

中央社／ 台北6日電
哈登在3年內效力了4支球隊。 美聯社
哈登在3年內效力了4支球隊。 美聯社

今年NBA暑假最難看的「交易肥皂劇」主角哈登（James Harden），已經確定明天將首披快艇戰袍出戰紐約尼克。哈登說：「我不可能打40分鐘，但對於自己的上場時間沒有設限。」

已經34歲的哈登，NBA生涯正好出賽1000場，平均可攻下24.7分、5.6籃板、7助攻。儘管場上數據出色，但他每次只要在球隊待得不開心，就會開始擺爛甚至不惜和球團高層撕破臉要求轉隊。

哈登生涯從奧克拉荷馬雷霆轉隊到休士頓火箭、又從火箭轉隊到布魯克林籃網，再從籃網轉到費城76人，這次又從76人要求轉隊到快艇。生涯4次轉隊雖都和球隊鬧得很不愉快，但也都順利達成目的，也難怪美國媒體ESPN資深球評溫德霍斯特（BrianWindhorst）都揶揄說：「哈登退休後可以開一家教導球員如何轉隊的公司。」

針對哈登加盟後的初次登場，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示他的上場時間不會被嚴格限制。「但我還是會密切關注他的比賽狀態和負荷程度。」

另一方面，被問到該如何調配四巨頭，泰隆魯認為這需要一些磨合時間。「我已經有了一些想法，可能會在輪替中錯開雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和哈登的上場時間。我會確保場上至少保留他們其中的1至2人。」

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