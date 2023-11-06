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NBA／騎士終結對勇士16連敗 米契爾：我們團結一致

中央社／ 台北6日電
米契爾開季以來火力四射。 路透社
米契爾開季以來火力四射。 路透社

克里夫蘭騎士隊球員米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下全場最高31分，率球隊以115比104擊敗造訪的金州勇士隊，終止隊史對戰勇士16連敗。

騎士上次在例行賽擊敗勇士是2016年耶誕大戰，當時騎士以109比108擊敗勇士；如果算進季後賽是2017年總冠軍賽第4戰，當時騎士以137比116獲勝。

騎士這場主場作戰，首節雖以29比30落後勇士，但第2節展開密不透風嚴防，讓勇士單節僅投進5球，且多次在籃下受阻而沒能得手，半場結束讓騎士以57比45超前。

下半場勇士雖極力追分，無奈命中率不太理想，尤其全場兩2分球命中率僅33％，還不及三分球的39％，讓勇士終止最近這波5連勝。

「勇士是很難纏的對手，陣中很多人都有冠軍戒指，但我們整場比賽就是團結一致，打出競爭意識。」米契爾說。

米契爾也稱讚了球隊在禁區的統治表現。「莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）是球隊支柱，沒有他們兩個，我們很難打出這樣的防守。」

騎士此戰在內線得到58分，遠遠壓過勇士的24分。「我們在籃下打得很怯懦。這是有原因的，對方有兩名封阻能力出色的長人，上季防守排名聯盟第一，他們打得很出色。」柯爾（Steve Kerr）說。

此外，比賽首節勇士禁區大將格林（Draymond Green）和騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）爭搶籃板，不慎被踢中「重要部位」，讓格林痛到在地上打滾好幾分鐘，但裁判未吹判犯規。

騎士5名先發球員得分都達雙位數，除米契爾，後衛葛蘭德（Darius Garland）也進帳24分，且其中12分是靠罰球拿下。

反觀勇士僅後衛柯瑞（Stephen Curry）表現較正常，全場飆進7記三分球攻下28分，格林也有18分、8助攻表現，但「浪花兄弟」之一的後衛湯普森（KlayThompson）帶傷上陣全場14投僅5中、拿下15分。

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