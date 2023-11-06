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NBA／出來混總是要還！格林搶籃板慘遭騎士艾倫「踢蛋」
勇士今天以104：115不敵騎士隊，終止近期的5連勝，也結束對陣騎士12連勝。勇士防守悍將格林（Draymond Green）肯定是本場最悶的球員，因為他在比賽中被騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）「踢蛋」。
事情發生在首節開打2分半鐘左右，格林在爭搶籃板落地時，重要部位被艾倫踢到，格林當下倒地神情凝重，不過格林休息一陣子後仍留在場上。
格林防守手段惡名昭彰，最著名例子是踢中「水行俠」亞當斯（Steven Adams）的蛋蛋，他還曾說自己的動作是「人體工學」。因此這次國外網友們完全不同情他，紛紛留言調侃，「自作自受」、「籃球不會說謊」、「業力晚了好幾年」，還有人貼出波爾（Jordan Poole）和亞當斯的梗圖嘲諷。
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