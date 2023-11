NBA／柯瑞轟7記三分彈無用 騎士終止對戰勇士12連敗

帶著5連勝到克里夫蘭踢館,勇士隊今天卻沒能延續對戰騎士隊的12連勝,儘管當家球星柯瑞(Stephen Curry)飆進7記三分球在內的28分,但團隊第二節熄火僅拿15分,讓騎士以112:98逆轉勝,除迎接近7年對戰首勝,新球季主場勝場也終於開張。

騎士賽前苦吞主場3連敗,今天首節也以29:30微幅落後,但第二節打出28:15優勢,半場打完反取得兩位數領先。下半場騎士仍維持優勢,勇士雖在柯瑞外線發揮下數度將差距縮小到個位數,但逆轉都差一步,第四節最後2分多鐘勇士教頭柯爾(Steve Kerr)就將球隊主力就全部換下。

騎士前一度對戰勇士拿下勝利已要回溯到2016年的「耶誕大戰」,當時騎士陣中還有「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)坐鎮。今天總算止住對戰12連敗。

騎士先發全部得分兩位數,米契爾(Donovan Mitchell)成頭號功臣,他三分球11投5中轟下全場最高31分,葛蘭德(Darius Garland)也有24分、7助攻,莫布里(Evan Mobley)也有13分、16籃板「雙10」演出。

柯瑞延續外線高命中率,今天三分球11投7中轟下全隊最高28分,「浪花兄弟」搭檔湯普森(Klay Thompson)15分,格林(Draymond Green)18分、8助攻,但保羅(Chris Paul)熄火,全場10投2中僅拿5分,加上團隊兩分球命中率僅3成62,成連勝終止關鍵。

