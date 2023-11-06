NBA／狂砍41分率領太陽止連敗 杜蘭特：終於贏球了

面對太陽缺兵少將又苦吞連敗的慘澹開季處境，「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）也只能戴著頭盔向前衝。他今天轟下本季新高41分，率領球隊在客場以120比106擊敗前總教練威廉斯（Monty Williams）掌兵符的底特律活塞，終止最近一波3連敗。

包括三分球3投1中在內，杜蘭特27次出手命中14球，加上12罰全進，攻下全場最高41分外，還有4籃板、5助攻、1抄截、2阻攻演出，表現十分全面。

「輸一場比賽已經很不好受，何況是連敗3場，」太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）賽後表示，「杜蘭特和我們其他人一樣，厭倦繼續輸球了。」

太陽上半場在杜蘭特的發揮和掌控籃板優勢下，取得58比49的領先；第三節杜蘭特一人獨拿18分，一度將差距拉開到19分。

KD dropped 41 PTS to lead the Suns to a W in Detroit 🔥



41 PTS, 4 REB, 5 AST, 3 BLK pic.twitter.com/MA6i8pXQRl — NBA (@NBA) 2023年11月5日

太陽此戰每一節得分都超過活塞，除了杜蘭特的優質表現，葛登（Eric Gordon）也貢獻21分、8助攻；活塞全隊得分最多的則是康寧漢（CadeCunningham），他有26分、6助攻、3籃板的成績。

這是太陽與前總教練威廉斯帶領的球隊，首次在例行賽捉對廝殺。上個球季帶太陽打進季後賽，但在二輪出局，威廉斯因此丟了帥印，但活塞隨即以6年7850萬美元的天價合約將他延攬。

太陽三巨頭至今仍是無法合體，比爾（BradleyBeal）因背部痙攣高掛免戰牌，布克（Devin Booker）也因小腿拉傷缺陣。

「我們感到很激動，因為終於贏了。」杜蘭特說道，「我們全隊都很想拿下這場比賽，這是靠團隊努力才能取勝。」

有杜蘭特這樣的終極武器，至少能夠填補很多球隊不足的地方，佛蓋爾讚道：「他今天展現各種得分方式，低位單打、擋拆、拉扯空間，轉換進攻等，他表現太棒了，他真的很想贏球。」佛蓋爾笑著說，「他真的很會打球。」