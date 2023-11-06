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NBA／綠衫軍泰托姆 25歲破萬分
開季維持不敗金身的塞爾蒂克，當家球星泰托姆昨迎接里程碑，面對籃網隊攻下全場最高32分，助隊以124：112拉出5連勝，且在第二節就達成生涯第10000分，以25歲又246天的年紀成為隊史最年輕的萬分得主，也是NBA史上第10年輕進入「1萬分俱樂部」的成員。
2017年選秀會第三順位被挑中的泰托姆，近三個賽季的場均得分都超過26分，昨天除32分另搶下11籃板，他說：「這是辛苦的過程，這一刻看來是巨大成就，非常榮幸成為隊史紀錄成員。」他特別感謝身邊所有成員，「我很幸運加入優秀的團隊，有很好的教練和隊友們，幫助我達到1萬分。」
泰托姆改寫前輩華克寫下的26歲最快1萬分紀錄，另有4名隊友得分兩位數，讓「綠衫軍」上半場就取得兩位數領先；籃網下半場一度將差距縮小到1分，但泰托姆第四節率隊打出14：4攻勢，為塞爾蒂克鎖定勝利。
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