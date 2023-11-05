NBA／回憶當年選秀後不想加入綠衫軍 泰托姆：怕沒球可打

進入NBA生涯第7個賽季，25歲的泰托姆（Jayson Tatum）在今天比賽中成為塞爾蒂克隊史最年輕拿到10000分的球員。賽後接受採訪時，泰托姆坦言自己當初是不想來波士頓打球的。

「那時候的我很無知。最初我並不想來塞爾蒂克，因為我覺得我在這裡沒機會打球。」

泰托姆說：「當時他們有海瓦德（Gordon Hayward）、布朗（Jaylen Brown）、湯瑪斯（Isaiah Thomas）、史馬特（Marcus Smart）等。我認為我還不足以在那支球隊得到上場機會。我甚至沒想過我能不能在最後時刻上場，我關心的是得到出賽和先發的機會。」

2017年選秀會之前，塞爾蒂克才剛在東區冠軍被騎士淘汰，隨後他們抽到狀元籤，並且向下交易跟76人換來探花籤，挑選了潛力鋒線泰托姆。

泰托姆是史上第15位在26歲之前就達成生涯10000分里程碑的球員。